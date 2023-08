Barra Mansa: Assistência Social recebe oito novos computadores

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) recebeu na tarde desta terça-feira (29), oito novos computadores para auxiliar e facilitar o atendimento aos cadastrados e beneficiários do Bolsa Família.

Para ter direito aos benefícios, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$218 por mês. Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o programa busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, os computadores facilitarão o acesso ao programa, trazendo mais dignidade aos cadastrados e mais prontidão no atendimento. “Nós teremos oito equipamentos novos e isso vai fazer com que o serviço seja feito com mais rapidez, agilidade e confiança, para podermos atender o município cada vez melhor. Tudo isso, é fruto do trabalho determinado e auxiliado pelo prefeito Rodrigo Drable, para uma melhoria no atendimento da nossa secretaria e aos munícipes”, destacou.

A coordenadora do CadÚnico, Celina Porte, contou que o principal objetivo é de estar melhorando o atendimento das famílias que são acompanhadas pelos programas sociais do Governo Federal. “Temos essa preocupação de sempre estar oferecendo o melhor atendimento à população e através da aquisição dos novos computadores, nós traremos mais agilidade nos cadastros”, comentou.

A gerente de Proteção Social Básica, Cátia Batista, também comentou sobre as necessidades que serão supridas com a aquisição dos equipamentos novos modernos. “Temos uma nova atualização do programa e havia a necessidade de modernizar os equipamentos. Teremos o aumento das demandas de atualizações e novos cadastros, no qual precisaremos escanear todos os documentos. Essa mudança vai facilitar e agilizar todo o trabalho realizado no CadÚnico”, finalizou Cátia.

Para esclarecer dúvidas, as famílias deverão procurar o setor de CadÚnico, localizado na Rua Luís Ponce, n° 263, no Centro – anexo à Prefeitura de Barra Mansa. O telefone é (24) 2106-344.