Barra Mansa avança com obras de pavimentação em bairros da cidade

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) de Barra Mansa realizou, nesta semana, a pavimentação da Rua E, no bairro Colônia Santo Antônio. A ação integra o cronograma contínuo de melhorias na infraestrutura da cidade e tem como objetivo oferecer mais segurança, conforto e mobilidade a motoristas, pedestres e moradores da região.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, Fanuel Fernando, a pavimentação da Rua E é mais uma ação que reflete o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura urbana.

“Essa obra atende a uma solicitação antiga dos moradores e mostra o empenho da Prefeitura em garantir mais qualidade de vida para a população. O prefeito Furlani tem reforçado a importância de levar investimentos a todos os bairros, e ações como essa demonstram que estamos avançando com responsabilidade e atenção às reais necessidades da cidade”, afirmou o secretário.

Vista Alegre

Outra via contemplada com novo asfalto nesta semana foi a Rua Pinheiros, no bairro Vista Alegre. A obra faz parte do mesmo programa de melhorias viárias que vem sendo executado pela Prefeitura em diversas localidades. A expectativa é de que os serviços tragam mais segurança ao trânsito local, além de valorização da região.