Barra Mansa: Avenida Beira Rio será interditada nos dias de Carnaval - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 15:26 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa interditará a Avenida Presidente Vargas, popularmente conhecida como Beira Rio, nos próximos dias 19, 20, 21 e 22, a partir das 12 horas. A medida se estende até às 23:30 devido às festividades de Carnaval que acontecem no Calçadão Dama do Samba.

Neste período, os motoristas que vêm da Rua Argemiro de Paula Coutinho, sentido Centro, devem acessar a Rua José Cardoso Guimarães Cotia. A mesma orientação vale para os motoristas que trafegam do bairro Ano Bom, sentido Centro, utilizando a Ponte dos Arcos.

De acordo com o secretário da Pasta, Capitão Daniel Abreu, agentes da Guarda Municipal atuarão na organização do fluxo de veículos nesta localidade, além de compor a equipe que reforçará a segurança juntamente com as polícias Civil e Militar.

A Guarda Municipal também acompanhará os desfiles dos blocos carnavalescos no Centro, Morro do Cruzeiro, Vista Alegre e Roberto Silveira.