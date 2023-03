Barra Mansa capacita profissionais de saúde contra a tuberculose - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 09:27 horas

Barra Mansa – Apesar de antiga, a tuberculose é uma doença que ainda mata. Para a coordenadora do Programa contra a Tuberculose de Barra Mansa, Hellen Martins Diniz, é preciso divulgar os perigos da enfermidade e, mais que isso, capacitar os profissionais de saúde para lidar com os casos. Para isso, a prefeitura realizou uma capacitação com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem das redes privada e pública do município.

O evento aconteceu nesta quarta-feira (22) e faz parte da programação da Semana Nacional de Mobilização e Luta contra a Tuberculose. Durante a palestra, foram apresentados tópicos como formas de diagnóstico, tratamento e atualização de manejo clínico, dentre outros. “A palestra serve para mudar o olhar do profissional de saúde sobre a enfermidade e ajudar as pessoas a captar os sintomas desde o início”, disse Hellen.

Presente ao encontro, a gerente de Vigilância em Saúde, Juliana de Souza Machado Ferreira, destacou os perigos de não realizar o diagnóstico precocemente. “ A pessoa que apresentar tosse em um intervalo de três semanas ou mais, febre, sudorese e emagrecimento de forma muito rápida, deve imediatamente procurar as nossas unidades de saúde para iniciar o tratamento, que é feito no período de seis meses e com os remédios gratuitos indicados”, alertou.

De acordo com a Secretaria de Saúde, na sexta-feira (24) a pasta instalará uma tenda na praça da Igreja Matriz, no Centro, e oferecerá serviços como aferimento de prisão e informações sobre a doença.

Sintomas da doença

Infecciosa e transmissível, a tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões (forma pulmonar), embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. A forma extrapulmonar, que afeta outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas com comprometimento imunológico. O tratamento é feito da forma indicada pelo médico, com esquema preconizado pelo Ministério da Saúde através de quatro medicamentos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol), por um período de 6 meses.

Sintomas