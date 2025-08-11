Barra Mansa celebra Dia do Estudante com caminhada da EJA

Barra Mansa – Para celebrar o Dia do Estudante, nesta segunda-feira (11), a Prefeitura promoveu uma caminhada da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com o objetivo de incentivar pessoas a partir de 15 anos a retomarem os estudos. A atividade teve início no Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, e reuniu educadores, servidores e estudantes, que percorreram as ruas centrais até a Avenida Roosevelt Brasil, onde foram realizadas ações das secretarias de Educação, Saúde, Esporte e Assistência Social e Direitos Humanos.

“Além de formar profissionais qualificados, a educação ajuda a formar uma sociedade sólida e com senso crítico. Estamos de portas abertas, aguardando a matrícula de jovens, a partir de 15 anos, adultos e a Melhor Idade que não concluíram ou que não cursaram o ensino fundamental, para que possam retomar os estudos”, destacou a secretária de Educação, Linamar Carvalho.

As inscrições para a EJA podem ser feitas nas seguintes unidades: Colégio Municipal Padre Anchieta (Vista Alegre); Colégio Municipal Clécio Penedo (Nova Esperança); e Centro Educacional Integrado Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva (CEI), no Centro. Podem se matricular alunos a partir dos 15 anos completos, sendo que as vagas são destinadas para a alfabetização até o 9º ano – Ensino Fundamental Anos Finais. Os alunos têm direito a alimentação (jantar) e cartão de passe escolar.

“A Educação de Jovens e Adultos é uma oportunidade real de transformação. É por meio dela que muitas pessoas, que não puderam estudar na idade certa, têm agora a chance de retomar os estudos, conquistar seus sonhos e mudar suas histórias”, acrescentou Linamar.

A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, destacou que além de um programa educacional, a EJA é um convite para reescrever histórias. “Ela oferece a chance de quem, por algum motivo, precisou interromper os estudos, voltar a sonhar, acreditar em si e abrir novas portas para o futuro. “Para nós, é uma política pública essencial, porque promove inclusão, igualdade de oportunidades e contribui diretamente para a construção de uma sociedade mais justa, onde todos têm o direito de aprender e se desenvolver ao longo da vida – disse a secretária.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do telefone (24) 2106-3501.