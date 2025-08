Barra Mansa celebra Dia dos Pais de Pet com evento neste domingo (3)

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa realiza neste domingo (3), das 9h às 13h, o evento “Dia dos Pais de Pet”, em celebração ao vínculo entre tutores e animais de estimação. A ação acontece na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro da cidade.

A programação conta com diversas atividades gratuitas, como feira de adoção de cães e gatos, vacinação antirrábica, check-up veterinário rápido, cadastro para castração, além de um espaço instagramável e distribuição de brindes para os participantes.

A iniciativa reforça o compromisso do município com o bem-estar animal e convida tutores, famílias e seus animais de estimação a participarem do evento.

Serviço

Evento: Dia dos Pais de Pet

Data: Domingo, 3 de agosto

Horário: Das 9h às 13h

Local: Avenida Roosevelt Brasil – Centro, Barra Mansa/RJ