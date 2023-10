Barra Mansa comemora 191 anos com desfile cívico na Avenida Joaquim Leite

Barra Mansa comemora 191 anos, nesta terça-feira (03), com desfile cívico na Avenida Joaquim Leite, no Centro, a partir das 8h. A expectativa da prefeitura, realizadora do evento, é que cinco mil pessoas participem este ano, envolvendo alunos de todas as escolas públicas, além de algumas particulares. O tema deste ano será ‘Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU)’. São objetivos e metas a serem atingidos no planeta até 2030. Cada ala receberá tópicos com nomes relacionados.

O desfile terá início na Av. Joaquim Leite, seguindo até a Praça da Liberdade, no Centro. Dentro da programação, a Banda Sinfônica do Projeto ‘Músicas nas Escolas’ se apresentará, dando passagem, em seguida, para as forças de segurança do município. As secretarias municipais, instituições sociais, culturais e esportivas, junto com fanfarras.

Uma novidade do evento deste ano será a participação da Guarda Mirim, que vai ser formada por 40 crianças da rede pública, através do Programa de Educação no Trânsito (PET).

A solenidade está sendo preparada, por meio da Fundação Cultura (FCBM), das secretarias municipais de Educação, Manutenção Urbana, Ordem Pública e Esporte e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM).

A assessora de Educação Básica, Ionara Hygino Muniz, disse que o desfile será composto por cinco pelotões, que representarão os eixos do tema selecionado. “Para cada pelotão teremos em torno 16 unidades educacionais representando os subtemas, levando para a avenida o compromisso de todos com a preservação do nosso planeta”, concluiu.