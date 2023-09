Barra Mansa continua combate a pernilongos através de carro fumacê

Barra Mansa – Barra Mansa continua com o intenso trabalho de combate ao mosquito do tipo Culex, conhecido popularmente como pernilongo. Na tarde desta terça-feira (05), a ação ocorreu no bairro Ano Bom.

O veículo de dedetização percorreu as principais ruas da localidade, incluindo a Avenida Presidente Kennedy e a Avenida Tenente José Eduardo. A ação visa acabar com a proliferação dos mosquitos, que aumentou por conta da variação de temperatura no município nas últimas semanas.

De acordo com a coordenadora de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Juliana Russi, o trabalho do fumacê faz parte de uma estratégia para diminuir a população dos mosquitos. “Nos últimos dias percebemos que houve proliferação dos pernilongos. Para frear esse crescimento usamos o carro tipo fumacê. Além disso, a comunidade deve contribuir com o controle, evitando água parada em suas residências”, declarou.

A coordenadora alertou que outros insetos podem ser afetados pelo produto, reforçando a importância da aplicação com critério, somente em ocasiões específicas, reduzindo dessa forma o impacto ambiental.