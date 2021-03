Barra Mansa destaca projetos voltados para recuperação de mananciais

Matéria publicada em 22 de março de 2021, 19:39 horas

Barra Mansa – Na data em que se comemora o Dia Mundial da Água, 22 de março, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, destacou a consolidação de estudos e projetos que impactam decisivamente sobre a oferta da água, tendo como fundamentado a qualidade e quantidade desse bem natural, que se não cuidado pode se tornar escasso.

Um dos projetos citados pelo secretário da Pasta, Vinícius Azevedo, trata da regularização fundiária sustentável de áreas urbanas situadas às margens dos Rios Paraíba do Sul, Bocaina e Bananal. O projeto piloto a ser desenvolvido no nas margens ribeirinha do Paraíba pela Prefeitura de Barra Mansa será coordenado pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente) e sua elaboração está em curso.

Vinícius esclareceu ainda que a principal finalidade do projeto é mitigar os problemas decorrentes da ocupação desordenada das margens do Paraíba, com um dimensionamento da área de forma adequada. “Vale destacar que com a regularização fundiária das margens do Rio Paraíba, Bocaina e Bananal Barra Mansa cumpre mais uma etapa sobre as determinações contidas no Código Florestal, a Lei Federal n° 12.651/2012”.

A bacia do Rio Barra Mansa será contemplada com o programa Mananciais, do CEIVAP (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), tendo como principal articuladora da proposta a Prefeitura local. “O intuito é realizar estudos que viabilizem intervenções que ajudem na conservação dos serviços ecossistêmicos nesta microbacia”.

Já na sub-bacia do Rio Bananal o programa de regularização fundiária reunirá os trabalhos do município, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, do Inea e também da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.