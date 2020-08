Barra Mansa disponibiliza emissão do carnê de ISS e outros tributos pela internet

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 20:25 horas

Contribuinte tem até o dia 15 de setembro para realizar o pagamento à vista ou a primeira cota dos tributos anuais

Barra Mansa – Visando facilitar a vida do contribuinte durante o período da pandemia causada pela Covid-19, assim como se antecipar a qualquer atraso que possa ser causado pela greve dos Correios, a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Finanças, já está disponibilizando o serviço de emissão on-line dos carnês para pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sob a forma de Trabalho Pessoal, a Taxa de Fiscalização de Anúncio e a Taxa de Fiscalização de Veículo de Transporte de Passageiros.

O contribuinte tem até o dia 15 de setembro, data estipulada no calendário municipal, para realizar o pagamento à vista ou a primeira cota dos tributos anuais. A emissão do carnê deve ser feita pelo site da prefeitura, no endereço eletrônico (www.barramansa.rj.gov.br). O pagamento após a data acarretará em cobranças de juros e multas, bem como a perda do desconto para quitação em cota única.

O secretário de Finanças Leonardo Ramos explica a ação. “Tendo consciência sobre as dificuldades dos últimos acontecimentos, disponibilizamos uma ferramenta para que os munícipes não sejam afetados. O prazo para pagamento já havia sido postergado em face à Covid-19, então esta é mais uma facilidade que o município oferece à população. Se antecipe e emita os carnês para não pagar juros ou perder o desconto”.

Mesmo com a opção via internet, os carnês estão sendo enviados pelos Correios aos contribuintes que se encontram ativos no Cadastro de Atividades Econômicas do município. Quem tiver dificuldades na emissão, pode procurar a Gerência de Atendimento e Arrecadação, localizada na prefeitura de Barra Mansa, situada na Rua Luis Ponce, nº 263, onde poderá ser solicitada a 2ª via do carnê.