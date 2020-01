Barra Mansa divulga nova data de atendimento do tomógrafo móvel

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 18:23 horas

Barra Mansa- Devido ao cronograma do tomógrafo móvel do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que estará cumprindo os atendimentos em Valença, sua chegada em Barra Mansa foi adiada. Na última terça-feira (28) divulgamos que chegaria na segunda-feira (03), porém chegará apenas no dia 08. Devido ao adiamento, os serviços serão realizados na segunda-feira (10), das 8h às 16h, no pátio da prefeitura.

Serão realizados até 50 procedimentos por dia, incluindo diversos tipos de tomografia, angiotomografia, com exceção do pescoço, cabeça e cardíaco. Não serão feitos exames por sedação e em crianças menores de 5 anos

O atendimento será exclusivo para pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com pedidos validados pela Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de Regulação. Não serão aceitas solicitações de exames feitas diretamente no caminhão tomógrafo. Caso haja um aumento da demanda, o serviço poderá ser prorrogado.