Barra Mansa é destaque em ranking dos municípios brasileiros com mais alunos em tempo integral

Barra Mansa – A educação em tempo integral em Barra Mansa mais uma vez ganha destaque a nível nacional. De acordo com um levantamento feito pelo Ranking de Competitividade dos Municípios, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e disponibilizado pelo Centro de Liderança Pública, a cidade é a nona do país com maior número de matrículas. Ao todo o município conta com 44% das unidades escolares funcionando nesses moldes, entre o ensino fundamental e creches, atendendo, aproximadamente, em toda rede, sete mil estudantes, segundo os dados coletados através do censo escolar municipal.

Barra Mansa é o primeiro município do estado no ranking e o terceiro da região Sudeste. A previsão é que em 2024 a cidade conte com mais uma unidade escolar em tempo integral, além de mais quatro creches. Esse método de ensino tem como principal objetivo complementar os estudos e melhorar o processo de aprendizagem dos estudantes.

Segundo o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, a intenção é que o município continue desenvolvendo esse modelo de docência, oferecendo, principalmente, um ensino de qualidade. “Nosso objetivo é alcançarmos 100% de escolas em horário integral e com atividades vocacionadas. Tirar a criança da rua, fornecer experiências inovadoras, alimentação de qualidade e ambiente seguro. Essa é uma das formas mais eficazes de transformarmos a sociedade”, enfatizou Drable.

O secretário de Educação, Marcus Barros, comemorou a posição do município no ranking. “Isso nos dá mais gás para continuar oferecendo qualidade, otimizando o tempo em que o aluno fica na escola. Os nossos estudantes, além das aulas, também passam por oficinas de produção textual, apoio pedagógico em matemática, aulas de espanhol e inglês, prática de esportes, aula de artes, entre outras”, informou Marcus.