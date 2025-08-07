Barra Mansa faz mais de 5 mil ações de melhorias em 2025

Barra Mansa – O município de Barra Mansa está passando por um processo de revitalização ao longo de oito meses de 2025. Já foram realizadas mais de 5 mil intervenções por meio das secretarias de Manutenção Urbana, Desenvolvimento Rural, Ordem Pública e Saúde, além da Subprefeitura da Região Leste e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Um exemplo é a revitalização da Avenida Albo Chiesse, que recebeu obras de drenagem, nova iluminação e paisagismo. A via é uma das principais rotas de entrada e saída da cidade. Outro destaque é a Praça Guido Severi, entregue neste ano, que passou por reforma completa.

Obras de drenagem executadas pelo Saae também beneficiaram a Rua Elias Benedito, no bairro São Domingos; as ruas D e Belo Horizonte e a Travessa Florença, no Getúlio Vargas. No início do ano, a autarquia instalou nova tubulação na Rua da Imprensa, no Ano Bom, que também foi pavimentada.

A Secretaria de Manutenção Urbana tem realizado podas de árvores, tapa-buracos, substituição de luminárias por LED e pintura dos viadutos da região central. Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, foi feito um mutirão de limpeza no Parque Centenário (Jardim das Preguiças).

Nos distritos, a Secretaria de Desenvolvimento Rural cuida da limpeza e reparos em estradas e da manutenção dos cemitérios de Amparo, Floriano e Rialto.

Na área da saúde, em junho, foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Sra. Aida Alves Pimentel, no bairro Roberto Silveira. Estão em andamento obras como o Hospital do Olho, Sirene II Vila Nova, Policlínica 9 de Abril, Clínicas da Família dos bairros Boa Sorte e Cotiara, UBS São Judas, UBSF Vila Maria, Hospital Veterinário e reforma da antiga sede da Secretaria de Saúde, no Centro.

Na área de mobilidade, a Secretaria de Ordem Pública reativou o estacionamento rotativo na Rua Dr. Mário Ramos, no Centro, com nova sinalização para melhorar o fluxo de veículos e pedestres. Também foram criadas 28 vagas para motocicletas na Rua José Marcelino de Camargo.

O prefeito Luiz Furlani tem acompanhado de perto as intervenções. “Estamos vendo Barra Mansa ser transformada. Tenho muita satisfação em ser prefeito dessa cidade que eu amo. Continuaremos trabalhando para que a população seja sempre bem atendida e respeitada”, afirmou.

Furlani também citou outras obras em andamento, como o novo Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (Campla), Cemitério Municipal, Praça das Nações Unidas, escolas Leonísio Sócrates Batista, Júlio Branco e 9 de Abril, Colégio Prefeito Luiz Amaral, Creche Nova Esperança, Arena Siderlândia, quadras da Vila Delgado e do Boa Sorte, além do Mercado do Produtor.

Parcerias com Governo do Estado e União

Além das ações com recursos próprios, o município vem recebendo importantes obras por meio de parcerias com os governos estadual e federal.

Com intervenções do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o Pátio de Manobras já está na fase final. Nas imediações da Prefeitura, a Rua Oscar da Silva Marins foi revitalizada, com drenagem, pavimentação e calçadas. Também está em construção a nova via que ligará a área ao Parque da Cidade. O aguardado viaduto do bairro Barbará está em obras, com a promessa de melhorar a mobilidade urbana.

Com recursos federais, estão sendo construídos muros de contenção nos bairros Ano Bom, Vista Alegre, Verbo Divino e Morro do Cruzeiro, para aumentar a segurança em períodos de chuvas. Já a Estação de Tratamento de Água (ETA) da Região Leste está sendo viabilizada.

Em parceria com o Governo do Estado, obras de pavimentação estão em andamento em diversos bairros, incluindo a extensão da Avenida Presidente Kennedy. O município também continua sendo beneficiado pelos programas Limpa Rio, que atuam na limpeza e desassoreamento de rios e na revitalização das margens.