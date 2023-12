Barra Mansa: Feira de Natal tem início com programação especial

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura (FCBM), irá promover durante todo o mês de dezembro a tradicional Feira de Natal, que conta com as Feiras da Preguiça e Criativa. A mostra começou nesta sexta-feira (1º) e vai até o dia 23 de dezembro, das 8h às 19h no Corredor Cultural, no Centro. A Feira conta com a participação de 60 artesãs, além de brinquedos, recreação e outras atividades aos fins de semana.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, conta que essa programação especial não só celebra o fim de ano, mas também fomenta e aquece as vendas das artesãs do município. “A Feira Criativa e a Feira da Preguiça são duas das principais mostras que acontecem na cidade. Não é o único movimento de artesanato, mas será a primeira vez que nós ocupamos o Corredor Cultural durante todo o mês de dezembro, aproveitando as festividades de fim de ano”, informou.

A artesã Geni de Souza Lima falou sobre a importância da Feira de Natal para seu trabalho. “Sou artesã desde os meus 60 anos, mas comecei a expor faz seis anos. Estar aqui é muito especial para mim, poder mostrar meu trabalho, que inclui uma variedade de peças de artesanato, como bonecas de pano, jogo de cozinha, peso de porta e muito mais”, comentou.

Dona Geni aproveitou a oportunidade para convidar todos para conferir a feira. “Aqui tem muita arte para conhecer e uma ótima oportunidade para encontrar o presente de Natal que a pessoa está buscando”, completou a artesã.