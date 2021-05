Barra Mansa finaliza a imunização em homens de 64 anos

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 15:27 horas

A segunda dose da Coronavac está sendo ministrada na cidade

Barra Mansa – Nesta quarta-feira, dia 19, o município de Barra Mansa deu continuidade à vacinação de homens de 64 anos, imunizando aqueles que nasceram de julho a dezembro com a segunda dose da vacina Coronavac. Com o fim desta etapa, a cidade zera a fila de espera pela segunda dose do imunizante, que atrasou em todo o Brasil, e avança no plano municipal de imunização contra a Covid-19.

A ação foi realizada de 08h às 16h, no Parque da Cidade, através do sistema drive-thru e da “Tenda da Vacina”, montada para pedestres. É indispensável a apresentação de RG, CPF, comprovante de residência nominal atualizado e cartão do SUS.

A Secretaria de Saúde ainda está montando um esquema para abrir a vacinação a novos grupos, como afirma Juliana Machado, gerente de Vigilância em Saúde.

– Ainda não sabemos quando será possível aplicarmos a primeira dose, estamos dependendo da chegada de novos lotes e precisamos priorizar aqueles que já tomaram, pois as vacinas que chegaram estavam reservadas para a dose complementar – explicou.

Selmo Valeriano, nascido em outubro de 1957, compareceu ao local da vacinação para completar sua imunização.

– Sempre vinha aqui perguntar quando a segunda dose estaria disponível, estava ansioso demais para esse momento porque trabalhei sem parar desde o início da pandemia. Essa vacina é muito importante para todos – concluiu.

As pessoas que estavam com a segunda dose da Coronavac atrasada e que por algum motivo não puderam comparecer ao drive nesta quarta-feira, podem se vacinar em outros dias.