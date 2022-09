Barra Mansa ganhará unidade E-Tec – Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades

Matéria publicada em 28 de setembro de 2022, 15:12 horas

Barra Mansa- Nesta quinta-feira, os alunos do município de Barra Mansa vão ser beneficiados com a entrega da Etec – Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades. A iniciativa que prevê a reforma de 50 Cieps – Centros Integrados de Educação Pública – usando inovação e sustentabilidade. Desde o dia 01 de julho, a Secretaria de Estado de Educação reformou e entregou 16 unidades escolares no interior e na capital.

A unidade contemplada na região Sul Fluminense do Estado foi o Ciep 486 – Professor Luiz Vallejo, localizado na Estrada Governador Chagas Freitas, N° 798, bairro Bocaininha, em Barra Mansa.

Serviço:

Pauta: Entrega do Ciep 486 – Professor Luiz Vallejo

Local: Ciep 486 – Professor Luiz Vallejo

Endereço: Estrada Governador Chagas Freitas, N° 798, bairro Bocaininha, em Barra Mansa.

Data/hora: Dia: 29/9 (quinta-feira), às 14h.