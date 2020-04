Barra Mansa garante nota máxima pelos serviços odontológicos, segundo o PMAQ  

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 16:32 horas

Programa tem como objetivo incentivar gestores e equipes a melhorarem a qualidade nos atendimentos em saúde

Barra Mansa – Barra Mansa avança mais um passo rumo a excelência na saúde bucal. Após participar do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), o município garantiu um bom desempenho e avaliação. O indicador odontológico municipal, desde o último ano, vem sustentando bons resultados e com isso angariando melhores repasses federais que ajudam no andamento dos tratamentos. Os valores são atribuídos aos centros de odontologia e contam com a avaliação dos serviços de toda a rede da Atenção Básica.

Em 2019, atingiu 100% do indicador odontológico nos Postos de Saúde da Família (PSF), recendo a nota máxima, comparado aos anos anteriores em que Barra Mansa tinha 0,03%.

De acordo com o secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, o programa tem como principal intuito avaliar a qualidade dos serviços municipais e garantir o repasse, conforme o resultado. “O PMAQ propõe uma série de requisitos que nos ajudam a melhorar a qualidade dos nossos serviços de saúde. Desde quando assumimos o governo, vamos trabalhando para que o resultado seja positivo. Prova disso foi o salto que demos em relação a melhora na nossa avaliação”, frisou.

Sérgio ainda disse que o programa foi encerrado neste ano e que o Governo Federal terá um novo modelo de avaliação e repasse. “Vamos continuar trabalhando para que nossa avaliação seja positiva, independente do modelo avaliativo. Manteremos nossos dois centros de especialidade odontológicas, com o programa Brasil Sorridente, do Ministério da Saúde, que tem garantido a prestação de serviço com excelência”, finalizou o secretário.