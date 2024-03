Barra Mansa inaugura Centro Especializado de Atendimento à Mulher

Barra Mansa – Nesta sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Barra Mansa vai inaugurar o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e a nova sede do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que irão funcionar nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH).

O CEAM é um projeto de lei da professora Maria Lúcia Moura, e tem como principal objetivo oferecer atendimento psicossocial e orientação jurídica para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, realizando gratuitamente um serviço de acolhimento e acompanhamento em local específico.

Maria Lúcia Moura falou um pouco mais sobre o projeto:

– O projeto é atender todas as mulheres em situação de vulnerabilidade que estejam nos bairros, todas as que procurarem o CEAM terão um atendimento de preferência imediata. A ideia é que nenhuma mulher que procure o CEAM fique sem atendimento. Não vamos limitar, todas aquelas que aparecerem, precisando de ajuda, serão ajudadas.

Além disso, a vereadora também convidou às mulheres para conhecer o CEAM:

– Convido todas as mulheres, as entidades, para que pudessem assistir à inauguração, conhecer o ambiente que f oi preparado para que o CEAM possa ser levado para os quatro cantos da cidade, para que todos possam conhecer a valorização da mulher no município de Barra Mansa.

Advertisement

O horário de funcionamento será de 08H às 18H.

SERVIÇO

Inauguração do CEAM e da nova sede do CREAS.

Data: 08/03 (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Rua Oscar da Silva Marins, 252, Centro – Barra Mansa