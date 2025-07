Barra Mansa inaugura unidade do Sterna Café

Barra Mansa – Foi inaugurado nesta segunda-feira (28), no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, o Sterna Café, uma franquia de cafeteria com mais de 50 lojas em todo país, principalmente no Estado de São Paulo, sendo a primeira no interior do Estado do Rio. A proprietária do espaço, que fica localizado na Rua Abdo Felipe, nº 126, é a jovem Ana Beatriz Meneghitti Reis, de 23 anos. De acordo com ela, o Sterna apresenta ao cliente uma nova forma de tomar café, através da qual a bebida é servida em seis métodos diferentes.

São eles o Aeropress, que mantém as características próximas a de um expresso; o Chemex, café suave e sem resíduos; o Clever, café encorpado e que evidencia as características do grão; o French Press, com características intensas de sabor; o Hario V60, que ressalta a delicadeza dos grãos e o Koar, que além de suave, apresenta muita doçura na xícara.

“O dono desta franquia visitou mais de 100 países provando o café de cada um deles. Ele colocou os principais, os métodos mais conhecidos. Criando outras bebidas baseado no que ele provava em outros lugares. Além dos cafés, o Sterna possui refeições e o brunch que, eu acho interessante até por serem temáticos de países, como Paris, Japão, Itália, Brasil e americano. Esse brunch, ele naturalmente costuma ser uma refeição bem completa. O brasileiro, por exemplo, costuma ser ovo mexido, pão na chapa, bacon, presunto e queijo e tomate confit. Então é um prato bem cheio, que você já come para substituir jantar ou almoço. É uma ótima novidade de cardápio”, disse.

O Sterna Café funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 20 horas. Interessados em conhecer o espaço podem conferir por meio da rede social @sternacafe.barramansa.