Barra Mansa inicia dragagem no canal do Sesc por meio do Programa Limpa Rio

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) vem acompanhando os trabalhos do Programa Limpa Rio, que é promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS). A ação percorre os municípios fluminenses realizando a limpeza e desobstrução das calhas dos rios. Limpeza começou no canal do Sesc (Serviço Social do Comércio), no Ano Bom – um braço do Rio Paraíba do Sul – e é feita pelas equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

O secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Vinícius Azevedo, comentou sobre os serviços. “Muito importante esta ação, pois, ajuda na liberação do fluxo dos rios. É um serviço esperado pela população que vai beneficiar muitos moradores. Contribui também para renovar o ecossistema e reduzir a incidência de pernilongos, entre outros. Agradeço ao governo do Estado por esse apoio que nos proporcionou avanços”, comentou.

O vice-governador e secretário do Ambiente e Sustentabilidade do Estado, Thiago Pampolha, ressaltou a importância do programa. “Com a chegada das chuvas e as mudanças climáticas que assolam o mundo como um todo, precisamos nos adaptar cada vez mais. Hoje, além do trabalho do Limpa Rio, que já foi iniciado no canal do Sesc, foram solicitadas intervenções em outros locais para que possamos, com o trabalho de desassoreamento, evitar que as chuvas causem um colapso no fluxo das águas e tragam sofrimento às pessoas”, ressaltou.