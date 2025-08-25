segunda-feira, 25 agosto 2025
Barra Mansa inicia mutirão gratuito de mamografias e ultrassonografias

Atendimentos incluem pacientes do SUS, particulares e servidores municipais

by Mayra Gomes

Foto: Chico de Assis

Barra Mansa – Através de parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), Barra Mansa iniciou, nesta segunda-feira (25), um mutirão gratuito de exames de imagem voltado à população. Até o próximo sábado (30), serão realizados 120 atendimentos diários, sendo 70 mamografias e 50 ultrassonografias, em duas unidades móveis estacionadas em frente à sede do Centro Administrativo Municipal, no Centro.

Os veículos estão equipados com aparelhos modernos para a realização dos exames, garantindo diagnósticos rápidos e acessíveis. Os atendimentos ocorrem diariamente, das 8h às 15h, com marcações feitas nas unidades de saúde do município ou diretamente no local da ação.

Segundo a Secretaria de Saúde, a iniciativa contempla pacientes encaminhados pelo SUS, pessoas que apresentem pedido médico (inclusive particular), além de colaboradores e servidores da Prefeitura Municipal de Barra Mansa (PMBM).

Entre os exames oferecidos estão ultrassonografias da tireoide, mamária, pélvica e transvaginal, além da mamografia. No momento da marcação, os pacientes recebem as orientações necessárias para o preparo de cada procedimento.

Para garantir o atendimento, é necessário apresentar documento de identidade (RG), cartão do SUS, comprovante de residência atualizado e o pedido médico original. Também é importante respeitar o horário previamente agendado, já que os exames são organizados por hora marcada. O não comparecimento no horário pode resultar na perda da oportunidade de realizar o exame.

A enfermeira da Regulação, Angelina Ramos Castilho, ressaltou a importância da ação para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce. “Esse mutirão representa um grande avanço para a nossa rede de saúde, porque facilita o acesso da população a exames fundamentais. Muitas vezes, a demora pode atrasar um tratamento. Aqui, conseguimos garantir rapidez e mais tranquilidade para os pacientes”, explicou.

A feirante Carla Maria de Freitas, 39 anos, foi uma das pacientes atendidas nesta segunda-feira e elogiou a iniciativa:

“Fiz a ultrassonografia que estava esperando há meses. Aqui foi tudo muito rápido, cheguei de manhã e já saí com o exame feito. Isso ajuda muito a gente que trabalha e nem sempre consegue tempo para ir longe. Fiquei muito satisfeita com o atendimento”, contou.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, destacou que a ação reforça a política de prevenção do município. “Estamos trazendo para perto da população exames essenciais para o diagnóstico precoce. A prevenção é sempre o melhor caminho e esse mutirão ajuda a reduzir filas e ampliar o acesso. Nossa meta é oferecer atendimento humanizado e garantir mais saúde para os moradores de Barra Mansa”, concluiu.

Foto: Chico de Assis

 

