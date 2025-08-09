Barra Mansa inicia readequação elétrica no Centro Administrativo

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) iniciou, neste sábado (9), a readequação da rede elétrica no pátio do Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (Campla), localizado no Centro.

A intervenção consiste no embutimento e aterramento dos fios que passam pelo pátio, medida que visa aumentar a segurança, prevenir curtos-circuitos e melhorar a estética do local. A obra também contempla melhorias na iluminação e a instalação de uma nova caixa de eletricidade central no Campla.

De acordo com o prefeito Luiz Furlani, a ação integra um conjunto de melhorias que vêm sendo realizadas na sede administrativa.

“Ontem à noite acompanhamos os preparativos para o início dessa obra, que vai tornar o espaço mais seguro e agradável. Seguimos trabalhando para manter Barra Mansa mais limpa, organizada e acolhedora para todos”, destacou.

O secretário municipal de Manutenção Urbana, Fernando Fanuel, reforçou o caráter técnico da intervenção.

“Estamos realizando a readequação da rede elétrica para embutir e aterrar os fios, garantindo mais segurança para o prédio e para todos que circulam pelo local. Esse trabalho também contribui para a organização visual e eficiência da estrutura”, afirmou Fanuel, acrescentando que os serviços devem ser concluídos nos próximos dias.