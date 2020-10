Barra Mansa intensifica ofertas de exames preventivos de mama e colo de útero

Neste mês de outubro todas as unidades de saúde de Barra Mansa vão intensificar a oferta para a realização do exame preventivo citopatológico do colo do útero e mamografia. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama e de cuidados à saúde da mulher.As unidades também realizarão salas de espera levando até os pacientes, homens e mulheres, informações relacionadas ao câncer de mama e colo do útero, além de teste rápido para detectar o HIV, sífilis, hepatite B e C e a vacinação contra o HPV (papiloma vírus humano).

A gerente de Atenção Básica, Adriana Alves, disse que a intenção é investir cada vez mais em prevenção. “A saúde preventiva é o melhor cuidado que as pessoas podem adotar consigo mesmas e com os familiares, principalmente por que o câncer não tem uma causa única. Há fatores externos e internos, como hormônios, condições imunológicas e predisposição genética, fazendo com que determinadas pessoas sejam mais suscetíveis à ação dos agentes cancerígenos. Existem ainda o envelhecimento natural do ser humano que traz mudanças nas células, o sedentarismo, hábitos alimentares inadequados e o uso de cigarros. Isso tudo favorece o aparecimento da doença”.