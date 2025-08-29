Barra Mansa intensifica trabalhos para período chuvoso

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa intensifica os trabalhos de prevenção em diversos pontos da cidade devido à proximidade do período chuvoso, que começa em meados de setembro e vai até abril. Entre as principais ações estão podas de árvores com risco de queda e desassoreamentos de rios. Os serviços buscam reduzir acidentes, alagamentos e outros transtornos causados pelas precipitações.

O coordenador de Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, ressaltou que o objetivo das ações é prevenir e mitigar riscos.

“Estamos fazendo a ação de podas de algumas árvores que já estão tomadas por ervas de passarinhos e outras pragas, que podem oferecer riscos à população. As ações são feitas antes do período de chuvas para que não tenhamos nenhum risco para a população que trafega nas localidades”, destacou João Vitor.

O técnico de Poda e Corte de Árvores da Secretaria de Meio Ambiente, Francis Chantal, lembrou que muitas árvores também estão tomadas por cupins.

“Infelizmente algumas espécies estavam acometidas com a praga, muitos cupins, causando risco de cair sobre a via e gerar acidentes graves. Então a gente teve que suprimir algumas, com auxílio da Secretaria de Manutenção Urbana. Em seguida, a nossa gerente de reflorestamento irá avaliar a área para fazermos um replantio no local”, explicou Francis.

Os trabalhos também contam com a participação da Secretaria de Manutenção Urbana (SMMU).

“Estamos fazendo as ações em áreas centrais da cidade, como as avenidas Argemiro de Paula Coutinho, no Centro, e a Tenente José Eduardo, no Ano Bom. Também vamos chegar aos bairros para preparar toda a cidade para o período de chuvas”, destacou Genilson Barros, responsável pela manutenção arbórea da SMMU.

Além das podas preventivas, os rios que cortam o município estão recebendo ações de desassoreamento e recomposição das margens, através de parcerias com o programa do governo estadual ‘Limpa Rio Máquinas’ e com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Nesta semana, os trabalhos acontecem no Rio Barra Mansa, que corta bairros como Boa Sorte, Piteiras, São Luiz e Nova Esperança.

A estação mais seca do ano é a mais adequada para a realização desse tipo de intervenção, garantindo que, nas épocas chuvosas, o rio esteja preparado para suportar o aumento no volume de água.

Essa é a terceira etapa do Programa Limpa Rio Máquinas em Barra Mansa em 2025. A primeira intervenção ocorreu no Rio Bocaina. Em seguida, o programa avançou para o Rio Bananal, onde foi realizada uma grande recomposição de áreas comprometidas pela erosão.