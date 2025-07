Barra Mansa lança obra da nova Estação de Tratamento de Água da Região Leste

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa realiza nesta quarta-feira (30), às 10h, a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção da Estação de Tratamento de Água da Região Leste. O evento será realizado na Avenida Sérgio Braga, no bairro da antiga Purina, e marca o início de uma obra considerada essencial para o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.

O evento contará com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, além de autoridades civis e militares.

Durante a solenidade, também será realizada a entrega oficial de novas viaturas para a Polícia Militar, reforçando o compromisso das autoridades com a segurança pública na cidade.