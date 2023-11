Barra Mansa leva artesãos para Feira do Empreendedor no Rio de Janeiro  - Diário do Vale

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa organizou a ida de 25 artesãos do município para a Feira do Empreendedor, que está sendo realizada no Centro de Convenções ExpoMag, no Rio de Janeiro.

A visita dos artistas foi fruto de uma parceria com o Sebrae, que é um dos organizadores do evento que reúne diversas empresas de diferentes ramos. Atualmente Barra Mansa conta com mais de 500 artesãos cadastrados e com Carteira Nacional do Artesão.

Os artesãos desempenham um papel crucial na economia criativa, contribuindo de várias maneiras. Eles preservam tradições culturais, geram produtos únicos e promovem a diversidade nas expressões artísticas. Além disso, os artesãos muitas vezes incorporam técnicas tradicionais em produtos contemporâneos, combinando herança cultural com inovação.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Maciel, a Feira do Empreendedor é fundamental para o crescimento dos artesãos. “O artesanato é uma expressão única da cultura e criatividade, e a Feira do Empreendedor no Rio tem sido um catalisador incrível para destacar talentos locais. Testemunhar o impacto positivo dessa iniciativa na promoção do empreendedorismo e na valorização do trabalho artesanal é gratificante”, destacou.

A gerente de turismo da pasta, Bhella Santos, falou sobre a importância da visita para os empreendedores do município. “Levar artesãos para a Feira do Empreendedor tem como objetivo proporcionar a eles possibilidades de networking, permitindo que estabeleçam contatos comerciais e parcerias e troquem experiências com outros empreendedores”, ressaltou.