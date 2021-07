Barra Mansa oferta vagas para curso pós-médio em administração

Matéria publicada em 6 de julho de 2021, 11:33 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Educação divulgou calendário para matrículas de alunos interessados em cursar o pós-médio em administração. As inscrições começam a partir das 8h do dia 16 de julho. O curso é gratuito e será ministrado no Colégio Municipal Washington Luiz. Ao todo, serão disponibilizadas 90 vagas por critério de ordem de chegada. As aulas serão na modalidade presencial.

Para se matricular, será necessário apresentar três fotos 3×4, cópias da certidão de nascimento, RG, CPF, declaração de conclusão do ensino médio original ou cópia do histórico do ensino médio e cópia do comprovante de residência para o passe escolar, pois os alunos têm direito ao transporte gratuito. O curso iniciará dia 1º de agosto e será voltado para a área de empreendedorismo. A duração é de 18 meses, com aulas de segunda a sexta-feira, das 18h40 às 22h.

Segundo a diretora geral do colégio, Gessika Belan, a procura pelo curso é muito grande. “As pessoas costumam dormir na fila para garantir a vaga. O curso prepara mão de obra especializada para a própria cidade de Barra Mansa. Nós temos alunos do pós-médio que são efetivados constantemente nas empresas da região, como a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), ArcelorMittal, Saint-Goban e até mesmo a Prefeitura, onde a maioria de seus estagiários são oriundos deste curso”, afirmou.

Gessika também falou sobre o formato das aulas. “O curso será realizado de forma presencial, pois todos os nossos professores já estarão vacinados até a data de início das aulas”, concluiu.