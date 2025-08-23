sábado, 23 agosto 2025
Fale conosco

Barra Mansa promove ações pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Evento terá atendimentos, orientações e atividades de inclusão na Praça da Matriz, no Centro

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação PMBM

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa realiza nesta segunda-feira (25), das 9h às 12h, na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro, uma programação especial pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada anualmente de 21 a 28 de agosto.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e tem como foco a inclusão, o acolhimento e a promoção de direitos. Entre as atividades programadas estão o cadastro no Censo da Pessoa com Deficiência (PcD), a solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia e do TEA (Transtorno do Espectro Autista), além da distribuição de abafadores de ruído e cordões de girassol.

O público também poderá participar de atividades de terapia ocupacional conduzidas pelo Grupo Mãos Dadas e contar com o entretenimento do Trenzinho da Alegria.

De acordo com a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, a ação busca fortalecer a interação social e ampliar a visibilidade sobre a importância da acessibilidade.

“A inclusão das pessoas com deficiência é um compromisso que deve estar presente em todas as ações públicas. Acessibilidade e eventos inclusivos não apenas garantem direitos fundamentais, como também fortalecem a convivência. Uma sociedade acessível é uma sociedade mais justa para todos”, destacou.

Serviço:

  • Evento: Ações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

  • Data: 25 de agosto (segunda-feira)

  • Horário: 9h às 12h

  • Local: Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, Centro

Você também pode gostar

Angra divulga resultado final do processo para monitores...

Maior carga da história da Dutra para em...

Volta Redonda recebe etapa regional da Olimpíada de...

Equipe da UFF entrega carta de agradecimento ao...

UGB encerra Congresso de Estudantes e comemora sucesso...

Coordenadores do UGB participam da Concrete Show em...

Angra será representada em programa internacional de liderança...

Clube dos Funcionários anuncia programação da OktoberPET

Katia Miki anuncia reajuste salarial para professores de...

Jurista lança livro sobre a fusão dos estados...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996