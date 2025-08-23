Barra Mansa promove ações pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa realiza nesta segunda-feira (25), das 9h às 12h, na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro, uma programação especial pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada anualmente de 21 a 28 de agosto.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e tem como foco a inclusão, o acolhimento e a promoção de direitos. Entre as atividades programadas estão o cadastro no Censo da Pessoa com Deficiência (PcD), a solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia e do TEA (Transtorno do Espectro Autista), além da distribuição de abafadores de ruído e cordões de girassol.

O público também poderá participar de atividades de terapia ocupacional conduzidas pelo Grupo Mãos Dadas e contar com o entretenimento do Trenzinho da Alegria.

De acordo com a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, a ação busca fortalecer a interação social e ampliar a visibilidade sobre a importância da acessibilidade.

“A inclusão das pessoas com deficiência é um compromisso que deve estar presente em todas as ações públicas. Acessibilidade e eventos inclusivos não apenas garantem direitos fundamentais, como também fortalecem a convivência. Uma sociedade acessível é uma sociedade mais justa para todos”, destacou.

Serviço: