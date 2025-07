Barra Mansa promove Arraiá do Cras Vista Alegre

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) de Barra Mansa realizou, nesta sexta-feira (18), uma festa junina do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) da Vista Alegre. A festa aconteceu na Associação de Moradores do bairro e contou com música e comidas típicas, levando diversão, recreação e lazer à toda comunidade.

Segundo a diretora da Proteção Social Básica da SMASDH, Cátia Batista, é importante promover eventos que valorizem as tradições culturais brasileiras nas unidades do Cras.

“A realização dessas celebrações permite reunir a comunidade e o público atendido. É uma oportunidade de aproximação em que podemos conhecer melhor as famílias, além de incentivar a participação de crianças nos serviços de convivência, envolvendo mães e responsáveis em momentos de entretenimento, lazer e integração familiar,” afirmou.

A coordenadora da unidade, Alexsandra Beltrão, agradeceu ao prefeito Luiz Furlani por toda a estrutura e suporte.

“Gostaria de agradecer o prefeito e, em especial, à secretária Joseane Ricarte pelo apoio, empenho e pela abertura que têm nos dado para desenvolver nosso trabalho. Acreditamos na relevância da integração entre diferentes gerações – entre idosos, crianças e jovens – por ser extremamente enriquecedora e aumentar o fortalecimento de vínculos nessas celebrações. Estou muito grata, pois tínhamos uma expectativa de cerca de 30 participantes e hoje contamos com mais de 60 pessoas presentes”, concluiu a coordenadora.