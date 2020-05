Barra Mansa promove combate à dengue no distrito de Floriano

Matéria publicada em 21 de maio de 2020, 16:59 horas

Barra Mansa- Nesta segunda-feira, dia 25, as equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental percorrerão o distrito de Floriano, em Barra Mansa, para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A prefeitura informou que as equipes serão divididas em dois grupos, nas seguintes localidades: Floriano, Pombal, Primavera e Remédios, de 8h às 16h.

O trabalho é realizado respeitando as recomendações das autoridades de saúde e os agentes visitam as residências com o uso de máscaras e álcool gel. O coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos Rodrigues, exemplificou a ação.

– Os agentes andam pelos bairros, visitando as residências, após a autorização dos moradores, com o objetivo de eliminar os focos do Aedes aegypti. Eles também fiscalizam caixas d’águas e realizam orientações – informou Antônio Marcos.

Carro fumacê

Depois de finalizados os combates nas residências, a prefeitura iniciará o serviço de pulverização de inseticida nos bairros. Antônio Marcos destacou que esta iniciativa acontecerá visando garantir a segurança em períodos mais quentes.

– Também vamos realizar nos bairros a pulverização de inseticida para combater os vetores na forma adulta. Esta é uma forma de nos prepararmos para o verão, quando há alternância de calor e chuvas, o que contribui para criadouros do mosquito – frisou.