Barra Mansa promove Encontro das Escolas Municipais de Tempo Integral

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), promoveu, na manhã desta terça-feira (17), o Encontro das Escolas Municipais de Tempo Integral, que ocorreu na Escola Municipal Eliete de Oliveira Ferreira, no bairro Vista Alegre. O evento teve o objetivo de falar sobre os avanços, a forma como as escolas estão se vendo, os desafios e o seu sucesso, contando com a presença de diretores, professores e equipe técnico-pedagógica de oito escolas da rede municipal.

A assessora da Secretaria de Educação, Ionara Muniz, contou que o encontro vem para trazer ao município novas perspectivas para esse tipo de ensino. “Buscamos iniciar a proposição de ideias para que um documento seja construído e futuramente consolidado junto ao Conselho Municipal de Educação. Assim, teremos uma matriz curricular mais adequada e mais apropriada para cada comunidade”, informou Ionara.

Renato Pessôa, assessor da pasta, contou que as escolas da rede integral já estão consolidadas e a tendência é que a integralização aconteça de forma progressiva, para que outras escolas adotem esse formato. “O importante desse encontro é definir métodos e padrões, para que trabalhemos como rede, e que todas as escolas falem a mesma linguagem e utilizem as mesmas metodologias, procedimentos e parâmetros. Com isso, a gente consegue criar uniformidade em todas as escolas de tempo integral”, destacou.

Para finalizar o encontro, os participantes realizaram uma visita guiada pelas instalações da escola, conhecendo os espaços (que foram apresentados por dois alunos) e passando por experiências de construção de jogos com material reciclado (também conduzidas por alunos).