Barra Mansa promove encontro para fortalecer o artesanato local

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, promoveu, nesta segunda-feira (18), uma reunião com artesãs do município com o objetivo de alinhar estratégias, compartilhar experiências e planejar novas ações para o fortalecimento do setor.

O encontro, no Parque de Saudade, contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) – entre eles Marcel Vasconcelos (Cecel), coordenador do Programa Estadual de Artesanato, e Úrsula Hallais, diretora da DPA; além do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cesar de Carvalho; a gerente de Relações Empresariais e Turismo, Lenara Napoli; presidente da Aciap-BM, Fernanda Moysés; o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Alexandre Caneda; a diretora de Turismo da ADR (Agência de Desenvolvimento Regional) Sul Fluminense, Denyse Singulani; a diretora do CMEC (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura), Elaine Daniel; e a analista do Sebrae Barra Mansa, Nathália Malaquias.

Durante a reunião, foram debatidos temas como identidade e produção artesanal, técnicas utilizadas, diagnóstico do setor e principais desafios enfrentados. Também foram apresentados os próximos passos, como a realização de cursos e capacitações, a criação de uma associação de artesãos, a participação em feiras e eventos e a definição de um espaço fixo para a comercialização dos produtos.

O coordenador do Programa Estadual de Artesanato, Marcel Vasconcelos (Cecel), ressaltou a importância da identidade cultural do município e do apoio ao setor.

“Esta reunião marca um momento especial para o artesanato em Barra Mansa, reunindo entidades e artesãos em torno de um mesmo propósito. O artesanato daqui possui uma identidade própria que precisa ser fortalecida, reconhecida e projetada em feiras, eventos e exposições. A Coordenadoria do Programa Estadual de Artesanato, em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo, tem somado esforços para valorizar esse patrimônio, ampliando oportunidades e dando visibilidade às criações locais”, afirmou Cecel.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, César Carvalho, que promoveu o encontro, destacou que o fortalecimento do artesanato representa também uma estratégia de desenvolvimento econômico e lembrou a recente conquista da cidade.

“Estamos construindo um novo ciclo para o setor, com oportunidades de capacitação, organização e visibilidade. O artesanato é parte da nossa cultura e é uma importante fonte de geração de renda para Barra Mansa. Prova disso é o destaque que conquistamos recentemente na Expo Rio Turismo 2025, uma das mais importantes vitrines da economia criativa do Estado. Doze artesãs representaram o município. Essa visibilidade consolida o artesanato local como vetor de desenvolvimento cultural e econômico”, frisou Cesar.