Barra Mansa promove vacinação em drive thru neste sábado

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 20:52 horas

Barra Mansa– A campanha de vacinação contra a influenza acontece neste sábado (28), no esquema drive thru, para idosos de 70 a 79 anos de idade em três pontos do município. Quem não tem carro ou não puder comparecer deve ligar para o Centro do Idoso, no número (24) 3328-6516, para agendar a ida do Serviço de Atendimento a Domicílio (SAD) em sua residência.

Os pontos definidos foram: pátio da Prefeitura de Barra Mansa; Policlínica Nove de Abril, na Região Leste; e Unidade Ismael de Souza, no bairro Vista Alegre.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, informou que todas as etapas da vacinação foram mapeadas de modo em que o mais vulneráveis tivessem prioridade.

– Na primeira etapa, que começou nesta semana, os idosos com mais de 80 anos e os acamados foram atendidos em suas casas, pela equipe do SAD. Agora estamos dando prosseguimento ao outro grupo de idosos e fizemos dessa forma para conseguir atender todo o público de forma prática e evitando aglomerações nas unidades de saúde – disse o prefeito.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, explicou que apenas quem tiver como ir de carro será atendido no sábado.

– O usuário também deverá estar munido do documento de identidade e do comprovante de residência. Após atender esse público, iniciaremos a vacinação dos grupos restantes. A previsão é de encerrar a campanha no dia 22 de maio, com mais de 50 mil pessoas imunizadas – finalizou o secretário.