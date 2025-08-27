Barra Mansa promove Workshop “Vozes de Proteção”

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) realizaram, nesta quarta-feira (27), no Sest Senat, o Workshop “Vozes de Proteção”, em comemoração aos 19 anos da Lei Maria da Penha. O encontro teve como objetivo ampliar o diálogo, promover trocas de experiências e fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

O Workshop “Vozes de Proteção” também contou com a participação de representantes do CEAM e da Patrulha Maria da Penha, além de profissionais da rede de saúde, assistência e segurança pública, que diariamente atuam no acolhimento das vítimas.

Durante a programação, autoridades ligadas à pauta destacaram a importância da integração entre órgãos públicos, sociedade civil e instituições para o enfrentamento às diversas formas de violência contra a mulher. A delegada da DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), Juliana Montes, ressaltou que a legislação é referência internacional, mas que o trabalho vai além da responsabilização do agressor, destacando também o papel da Delegacia da Mulher no acolhimento às vítimas.

“A Lei Maria da Penha é reconhecida mundialmente como uma das legislações mais completas de proteção às mulheres. Mas ela vai além do aspecto criminal: organiza uma rede que precisa oferecer acolhimento psicológico, jurídico e social, não apenas à vítima, mas também a todo o núcleo familiar, rompendo ciclos de violência e dependência. Nesse contexto, a DEAM tem sido fundamental ao receber a mulher e sua família, oferecendo os aparatos necessários para a escuta qualificada, a orientação jurídica e o encaminhamento às políticas públicas de proteção”, afirmou.

O promotor do Ministério Público Regional, Plinio Vinícius Dávila Araújo, destacou que a violência contra a mulher deve ser analisada de forma ampla, considerando também os fatores sociais e econômicos.

“A lei deve ser entendida não apenas como punição ao agressor, mas também como suporte à mulher em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes há dependência econômica ou emocional, e é fundamental que a rede esteja preparada para acolher essas mulheres de forma integral. O Ministério Público atua de forma conjunta com toda a rede de proteção, porque entendemos que a violência contra a mulher não pode ser analisada apenas sob o aspecto criminal”, comunicou.

O sargento Wellington da Silva, representante da Patrulha Maria da Penha, compartilhou experiências de palestras educativas voltadas aos autores de violência.

“Em nosso trabalho, percebemos resistência dos autores em reconhecer a importância da Lei Maria da Penha. Porém, quando oferecemos palestras educativas e acompanhamento, notamos que apenas uma pequena parcela reincide. Isso mostra que o caminho é o diálogo aliado às medidas legais”, contou.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, Joseane Ricarte, anfitriã do evento, falou do papel do município no fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres.

“Celebrar os 19 anos da Lei Maria da Penha é reafirmar nosso compromisso de avançar na implementação de políticas públicas efetivas, que garantam mais segurança, acolhimento e oportunidades para todas as mulheres. É fundamental combater a falta de compreensão sobre a gravidade da violência de gênero. A Secretaria de Assistência Social desempenha um papel crucial, articulando uma rede de proteção que oferece serviços como encaminhamento para abrigos, benefícios sociais e auxílio com cestas básicas. Além disso, a Pasta promove rodas de conversa e atividades de apoio”, afirmou Joseane.

O prefeito Luiz Furlani também esteve presente.

“É muito importante estar em um evento como este no nosso município. Precisamos falar de forma constante da prevenção e do combate à violência contra a mulher. E como prefeito, fico muito feliz de ver mulheres à frente de quatro secretarias municipais. Podem contar sempre com meu apoio para essa pauta”, finalizou Furlani.