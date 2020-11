Barra Mansa quer implantar programa de prevenção às chuvas

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 12:19 horas

Encontro intermediado pelo deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro, tratou da limpeza de rios, ocupação irregular e regularização fundiária no município

Barra Mansa – O Programa Limpa Rio, voltado para a realização de serviços de manutenção e limpeza de leitos e margens de rios e canais, foi um dos temas de reunião entre o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, Vinicius Azevedo e o secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, na tarde desta quinta-feira, 26, no Rio de Janeiro.

Vinícius Azevedo disse que a intenção é realizar ações preventivas nos Rios Bocaina, Barra Mansa e Bananal, como forma de minimizar os impactos causados pelas chuvas de verão. “Pecisamos realizar essas intervenções de desassoreamento e requalificação das margens dos rios com a finalidade de prevenir inundações. E paralelamente, promover campanhas de conscientização da população sobre a preservação ambiental e dos próprios serviços”, destacou Azevedo.

Outro tema tratado na reunião foi a ocupação irregular de uma área particular no bairro Vila Elmira. "Como o terreno se encontra em uma das áreas de proteção ambiental do município na Região Leste pedimos reforço ao Inea para preservação do local, explicou o secretário municipal", que pediu ainda a verificação do projeto de regularização fundiária de Barra Mansa.

Por fim, foi solicitado ao secretário Thiago Pampolha a verificação do andamento do projeto de regularização fundiária de Barra Mansa. “A partir da iniciativa será possível analisar a história e o comportamento dos rios ao longo do tempo, verificando os pontos, que apesar da realização dos serviços de limpeza e dragagem, se mantém como ponto de inundação. O projeto também permite a atualização do monitoramento das redes de águas pluvial e fluvial”.

O deputado Marcelo Cabeleireiro, que articulou a reunião, disse que vai continuar atuando no sentido de atender as pautas dos municípios. “Com a chegada do verão e o aumento das chuvas, o trabalho de prevenção é de grande relevância para evitar os desastres que afetam principalmente a população ribeirinha e de áreas de risco”, concluiu.