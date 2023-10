Barra Mansa realiza 5ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Barra Mansa – O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculado à Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou na manhã desta sexta-feira (27), no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, a 5ª Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O tema foi ‘Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Construindo um Brasil Mais Inclusivo’.

No evento, propostas relacionadas às pessoas com deficiência (PcD), sobretudo inclusão e acessibilidade a nível municipal, estadual e federal, foram selecionadas para irem à Conferência Estadual, além de terem sido eleitos os delegados que participarão desse evento. Houve também a discussão dos eixos e uma apresentação de dança dos alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

O presidente do Conselho, Tom Teixeira, falou sobre o objetivo e a importância do evento. “Nosso objetivo maior aqui é criar propostas para serem aprovadas em Brasília que irão beneficiar em longo prazo as pessoas com deficiência do nosso país”, disse.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, frisou que é extremamente necessário fazer com que as pessoas com deficiência se sintam acolhidas e inclusas na sociedade e reforçou a preocupação do prefeito Rodrigo Drable com essa pauta.

– É muito importante manter os direitos que a comunidade PcD já tem e ao mesmo tempo avançar mais, o que é uma preocupação ativa e orientada pelo nosso prefeito. Precisamos melhorar a acessibilidade e a inclusão tanto na nossa cidade quanto nos órgãos públicos para que, assim, as pessoas portadoras de alguma necessidade especial tenham o direito de ir e vir garantido e o orgulho de morar em um município que se preocupa com essas necessidades”, finalizou.