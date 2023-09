Barra Mansa realiza abertura da Semana Nacional do Trânsito

Barra Mansa – Na manhã desta segunda-feira (18), a Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, por meio do Programa de Educação no Trânsito (PET), realizou a abertura da Semana Nacional do Trânsito. Alunos das escolas Prefeito Sócrates Batista e Comendador Geraldo Ozório Rodrigues, atiradores do Tiro de Guerra e integrantes do Projeto Músicas nas Escolas participaram da ação. Para chamar atenção, foi feito um cortejo pelas avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, no Centro. As ações seguirão até o próximo dia 25, com palestras em empresas e escolas e blitz educativas, na Praça da Matriz.

O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Daniel Abreu, disse que essa ação é extremamente importante para a sociedade, pois é uma forma de chamar atenção para irregularidades graves que estão se tornando comuns. “Essa iniciativa é voltada para o trânsito em geral. É para chamar atenção dos condutores e dos pedestres. Fazer a ação nas escolas surte um efeito gigantesco, pois os estudantes são os maiores precursores da mensagem”, disse.

Daniel ainda falou sobre as principais irregularidades cometidas no município. “Nossos maiores registros de autuação em Barra Mansa são para motoristas que dirigem fazendo o uso do celular, sem cinto e estacionamento em lugares irregulares. Precisamos ter a consciência de que a falta de atenção por um segundo pode causar graves acidentes. Essa é a importância dessa campanha, reforçar um trabalho que é feito o ano inteiro”, completou.