Barra Mansa realiza asfaltamento em rua da Vila Delgado

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Manutenção Urbana, iniciou, nesta quarta-feira (20), a aplicação do asfalto na Rua Francisco Bento, na Vila Delgado. Além disso, dois quebra-molas também serão implantados, com o objetivo de garantir a segurança dos moradores. A previsão é que nos próximos dias o serviço seja entregue para a comunidade.

De acordo com o subsecretário de Habitação, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, com a aplicação do asfalto os moradores da comunidade terão mais qualidade de vida. “Existem inúmeras reclamações em relação à poeira neste local e, com o asfalto, iremos acabar com esse problema. Além de melhorar a qualidade de vida dos moradores e ajudar na locomoção de veículos e pedestres, aqui também será uma área onde as crianças irão aproveitar bastante”, enfatizou Leiteiro.

O secretário de Governo Luiz Furlani, explicou que esse serviço está sendo realizado pela empresa contratada pelo do Governo do Estado. “Através de uma solicitação nossa, junto do prefeito Rodrigo Drable, que esteve pessoalmente com o governador Cláudio Castro, nesta semana, o asfaltamento está acontecendo. Essa também é uma luta antiga do vereador Paulo Chuchu. Isso é motivo de grande alegria para os moradores e para nós que estamos constantemente trabalhando para oferecer o melhor a Barra Mansa”, expressou.

A moradora da comunidade, Adriana Oliveira, agradeceu às autoridades pelo serviço e falou como o asfalto irá beneficiar toda a comunidade. “Estou muito feliz em finalmente ver o asfalto saindo. Esse serviço irá nos ajudar muito, pois havia uma quantidade muito grande de poeira. Nesse calor parece que a situação piora. Nós só temos a agradecer ao prefeito e às autoridades envolvidas”, disse a dona de casa.