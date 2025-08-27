Barra Mansa realiza campanha ‘Descarte Solidário’ neste sábado (30)

Barra Mansa – A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Fundação Cultura (FCBM de Barra Mansa irão apoiar, neste sábado (30), mais uma edição da campanha ‘Descarte Solidário’. A iniciativa acontecerá em formato drive-thru, na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro. A ação é promovida pelo Rotary Club Barra Mansa Alvorada, com apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM).

O objetivo é recolher resíduos eletroeletrônicos, como televisores, geladeiras, computadores, celulares, pilhas, baterias, lâmpadas de LED, entre outros, evitando o descarte inadequado desses materiais no meio ambiente.

O Rotary Club ficará responsável por repassar o valor arrecadado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e à Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa (Coopcat) – entidades que serão beneficiadas diretamente com a campanha.

Além do recolhimento de resíduos, o público também contará com aferição da pressão arterial e cuidados com a saúde, distribuição de mudas nativas. Além disso, será oferecido café, pipoca, algodão-doce e picolé durante toda a manhã.

Serviço

Descarte Solidário

Data: 30 de agosto (sábado)

Horário: 8h30 às 14h

Local: Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, Centro, Barra Mansa