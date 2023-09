Barra Mansa realiza descarte solidário em sistema drive-thru

Barra Mansa – Barra Mansa realiza neste sábado (02), das 09h às 15h, a campanha ‘Descarte Solidário’. A ação acontecerá em sistema drive-thru, na Praça da Matriz, no Centro. O objetivo da iniciativa é recolher eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pilhas, baterias, lâmpadas de LED, entre outros, para fazer o descarte correto.

A ação é realizada pela prefeitura, em parceria com o Rotary e terá o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Sicomércio, UBM, Fogos Boom, Paróquia Sagrado Coração de Jesus e da Igreja Messiânica Mundial do Brasil.

SERVIÇO:

Quando: 02 de setembro de 2023;

Horário: 09 às 15h;

Onde: Praça da Matriz (Av. Joaquim Leite)