Barra Mansa realiza ‘Domingo Ativo’ com esporte e diversão

Barra Mansa – A Avenida Roosevelt Brasil, no Centro de Barra Mansa, recebeu o evento ‘Domingo Ativo’, neste domingo (27), promovido pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. A programação contou com futebol 3×3, drible 1×1, competição de embaixadinhas e apresentação de freestyle de futebol.

Voltado para todas as idades, o evento proporcionou o incentivo à prática esportiva para a população, mas quem roubou a cena foi Isis Oliveira de Souza, de 11 anos, que participou de todas as modalidades e encantou todos os presentes com habilidade da bola nos pés.

Moradora do bairro Santa Clara, ela vem se destacando no cenário esportivo e recentemente assinou contrato com o Corinthians até 2027. Ao lado da mãe, Vanessa de Oliveira Souza, ela já recebeu várias medalhas de participação e celebrou mais um dia de conquistas. “Acompanho a Isis em tudo, é uma alegria imensa ver o amor dela pelo esporte e o quanto ela se dedica. Nós, como família, estamos juntos nesse sonho, sempre apoiando a cada passo”, contou Vanessa.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Mário Jorge Ferreira, destacou a importância de iniciativas como esta. “O ‘Domingo Ativo’ reforça nosso compromisso com a valorização dos talentos locais e com o bem-estar das famílias. Vamos seguir promovendo atividades que transformem Barra Mansa em uma cidade mais ativa”, finalizou Mário Jorge.