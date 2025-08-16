Barra Mansa realiza mutirão de ultrassonografias

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou neste sábado (16), um mutirão de ultrassonografias para atender pacientes previamente agendados. A ação aconteceu ao longo de todo o dia com foco nos exames de abdômen e transvaginal e foi realizada na Clínica Radiovida, situada na Rua Pinto Ribeiro, no Centro. O prefeito Luiz Furlani acompanhou de perto os atendimentos.

Na ocasião, Furlani reforçou a atenção prestada com a saúde da população. “Vamos trabalhar muito para que a Saúde da nossa cidade avance. Nossas equipes estão empenhadas em zerar as filas de consultas de especialistas e exames de imagens. Me sinto muito feliz e honrado por estar perto da nossa população e ver as coisas acontecendo em nossa cidade”, frisou.

A coordenadora de Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde, Simone Tisse, destacou o objetivo da iniciativa. “O mutirão foi outra estratégia adotada pela secretaria para garantir mais agilidade nos atendimentos. Buscamos intensificar a realização dos exames a fim de reduzir os acúmulos no futuro e priorizar o diagnóstico precoce” disse.

As vagas do mutirão foram marcadas pelo Sistema de Regulação (Sisreg) e distribuídas entre os distritos sanitários da cidade. Cada paciente foi comunicado diretamente pela Unidade de Saúde mais próxima de sua residência, que também orientou sobre o preparo necessário para a realização do exame.