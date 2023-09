Barra Mansa realiza obras de melhoria na Vila dos Remédios

Volta Redonda – A Vila dos Remédios, no Distrito de Floriano, está passando por diversas melhorias. As obras, que foram iniciadas na última semana, estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa. No local já foi implantado um novo sistema de esgotamento e agora está recebendo serviços de patrolamento, asfaltamento e tapa-buraco. Todas as intervenções têm como objetivo fazer a recuperação das vias e garantir mais segurança e qualidade de vida para os moradores.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, César Carvalho, essas melhorias serão estendidas e irão beneficiar toda a comunidade. “Acima de tudo, esse serviço garantirá dignidade às pessoas. As obras estão na fase inicial, porém, estamos com um efetivo que garantirá agilidade na conclusão. Esperamos que, em breve, consigamos entregar muito mais que as intervenções, mas também segurança e qualidade de vida aos moradores”, disse o secretário.

César ainda falou que alguns trechos das ruas estarão fechados para o trânsito de veículos, mas isso não causará grandes transtornos. “Os locais onde precisamos fechar o acesso contam com desvios próximos, por isso pedimos a compreensão de todos. Essas intervenções irão melhorar significativamente a mobilidade”, completou o secretário.