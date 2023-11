Barra Mansa realiza VI Mostra de Robótica

Barra Mansa – Em alusão a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta sexta-feira (24) a VI Mostra de Robótica, no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. A exposição dos projetos, desenvolvidos ao longo do ano letivo, teve como objetivo estimular a sustentabilidade e o empreendedorismo. A aula de TecnoMaker faz parte da grade extracurricular e é desenvolvido pelas coordenadoras Marilia Ávila e Débora Laurindo.

De acordo com Débora Laurindo, o projeto alcança os alunos desde a educação infantil até o nono ano. “As aulas têm como objetivo estimular a criatividade dos alunos e também trabalhar neles a importância da sustentabilidade e na prática de resoluções de problemas. Além disso, eles também desenvolvem projetos em equipe, já que os os mesmos são desempenhados em grupo. Costumamos dizer que as aulas de TecnoMaker não possuem paredes, não há limites, pois passamos por todos componentes curricular, por diversos campos do conhecimento”, explicou Débora.

Já Marilia Ávila falou sobre a importância da disciplina para o futuro dos estudantes. “Essas aulas, além de desenvolver o lado criativo dos alunos, também os incentivam a seguirem esse caminho profissionalmente. E é justamente esse o objetivo, fazer com que eles tenham cada vez mais curiosidade em criar e se tornarem protagonistas do aprendizado”, completou a professora.

O aluno do 8º ano da Escola Jahyra Fonseca Drable, João Gabriel, faz parte do projeto de Modelagem e Impressão 3D e falou sobre a mostra. “Pelo segundo ano participo da mostra e é muito bom poder expor nossos projetos. Cada ideia é um desafio que estimula nossa criatividade. Quero estudar engenharia e acredito que muito do que aprendo nas aulas vai me ajudar futuramente”, finalizou o aluno.