Barra Mansa realizará Fórum e Conferência Municipal de Cultura

Barra Mansa – A Fundação Cultura (FCBM) e o Conselho Municipal de Cultura (CMCBM) realizam, no sábado (26), às 9h e às 13h, respectivamente, no Parque de Saudade, o Fórum e a Conferência Municipal de Cultura.

O Fórum tem o objetivo de analisar as políticas públicas e determinar o calendário cultural de 2024 de Barra Mansa. A Conferência Municipal tem como foco eleger os delegados que representarão a cidade na conferência estadual e analisar as metas do Plano Municipal de Cultura (PMC).

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre a realização do evento. “Esse é um momento muito importante para a construção das políticas culturais de Barra Mansa. O Fórum e a Conferência são as duas plenárias principais de participação popular no nosso município, e aproveito para fazer o convite para que a população participe”, concluiu.

SERVIÇO:

Fórum e Conferência Municipal de Cultura

Data: 26/08 (sábado)

Horário: 9h e 13h

Local: Parque de Saudade, bairro Saudade