Barra Mansa recebe Certificação Ouro de Erradicação Vertical da Transmissão do HIV

Brasília – Acompanhado pelo secretário de Saúde, Sérgio Gomes, e pela diretora do Hospital da Mulher, Janaína Ribeiro, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve nesta sexta-feira (8) em Brasília para receber pessoalmente a Certificação Selo Ouro de Erradicação Vertical da Transmissão do HIV. Em setembro deste ano, o município se habilitou a receber o selo, concedido agora.

Para quem não sabe, em Barra Mansa a prevenção da transmissão vertical do HIV (quando a doença é transmitida da mãe para os filhos) é realizada pelo Programa de IST/AIDS, com atuações no Hospital da Mulher, nas unidades de Atenção Primária à Saúde, no Laboratório Municipal, entre outros dispositivos da rede municipal de saúde.

Segundo Drable, quando uma gestante tem o diagnóstico positivo do HIV, ela realiza o pré-natal de risco no Hospital da Mulher e é atendida pelo Programa IST/AIDS. Após o nascimento, a criança é acompanhada por um infectologista pediatra e recebe uma fórmula láctea infantil fornecida pelo Estado.

O investimento, segundo a apuração do Ministério da Saúde, deu resultados. “Conseguimos, ao longo dos anos, com o trabalho árduo na cidade, eliminarmos essa transmissão. Eu compartilho este prêmio, que nós recebemos, com toda a equipe da saúde, mas principalmente com o nosso colega, o Dr. Alberto Aldete, que não está conosco, mas que durante muitos anos combate o HIV em Barra Mansa. Estamos orgulhosos do prêmio que recebemos. Muito obrigado”, disse Drable.

Dezembro Vermelho em Barra Mansa

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa promoveu esta semana uma capacitação para os profissionais de enfermagem, abordando questões acerca da importância do acompanhamento das pacientes soropositivas durante o período de gestação. O encontro ocorreu no Parque de Saudade, sendo parte da programação do Dezembro Vermelho, mês da Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis.

A médica do Programa IST/HIV, Vivian Lima Naves, destacou que a atividade para a equipe de enfermagem teve como foco o primeiro contato desses profissionais com os pacientes, especialmente com as gestantes soropositivas.

“São os profissionais de enfermagem que realizam o pré-natal de baixo risco e captam os pacientes que convivem com HIV. Precisamos manter o manejo correto e adequado da terapia antirretroviral para que a criança não seja contaminada na hora do parto”, ressaltou.

A psicóloga do setor DST/IST/Aids, Grazilli Nacarate, comentou sobre a importância do acompanhamento psicológico para as mulheres soropositivas, durante a fase do pré-natal. “A gestante precisa ser acolhida neste primeiro momento. É um momento crucial, que pode fazer toda diferença. Hoje, o principal objetivo dessa capacitação é trazer para a equipe de enfermagem o quanto é importante esse acompanhamento para a gestante. O apoio pode mudar tudo e a conscientização permite a quebra do preconceito que existe dentro da sociedade”, informou.

Um milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil

Um milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil. As mulheres apresentam piores desfechos em todas as etapas de cuidado. A estimativa é do Ministério da Saúde, segundo dados do Relatório de Monitoramento Clínico do HIV.

Enquanto 92% dos homens estão diagnosticados, apenas 86% das mulheres possuem diagnóstico; 82% dos homens recebem tratamento antirretroviral, mas 79% das mulheres estão em tratamento; e 96% dos homens estão com a carga viral suprimida – quando o risco de transmitir o vírus é igual a zero – mas o número fica em 94% entre as mulheres.

O diretor do Instituto Luiz Gama, Júlio César Silva Santos, acredita que o fato de as mulheres estarem cada vez mais subjugadas no campo da sexualidade, da proteção e das informações, acaba tornando-a o público mais vulnerável.

“A gente vem observando cada vez mais meninas com 12, 11, 10 anos engravidando. Existe uma cultura que a maior preocupação é ter filhos — e não a possibilidade de contrair uma doença venérea, no caso HIV também. Então é preciso superar a barreira da ignorância para que tenhamos um menor grau de infecção entre as pessoas negras — e consecutivamente também da mortalidade”, destaca.

População negra é a mais atingida

O levantamento mostra que, além das mulheres, as pessoas negras também fazem parte do público mais afetado pela doença. Conforme o novo Boletim Epidemiológico sobre HIV/aids apresentado pelo Ministério da Saúde, do total de 61,7% das mortes, a maior parcela é de pessoas negras (47% em pardos e 14,7% em pretos), enquanto 35,6% são brancos. Cerca de 30 pessoas faleceram de Aids por dia no ano passado.

Para o médico infectologista Hemerson Luz houve sim uma mudança significativa da população afetada pela doença. “Um índice maior de infecções e mortes ocorre entre negros e negras. Isso pode ser explicado pelo maior número de barreiras para essa população alcançar os serviços de saúde e ter informações seguras sobre a doença”, explica.

Metas globais

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu metas globais: ter 95% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas; ter 95% dessas pessoas em tratamento antirretroviral; e, dessas em tratamento, ter 95% com carga viral controlada. O Brasil possui, respectivamente, 90%, 81% e 95% de alcance. O Ministério da Saúde informa que todos os estados brasileiros contam com serviços de saúde ofertando a PrEP — uma das formas de prevenção que consiste em tomar comprimidos antes da relação sexual, que permitem ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV. Com informações do Brasil 61.