segunda-feira, 1 setembro 2025
Fale conosco

Barra Mansa recebe nova edição do ‘RJ Para Todos + Serviços’

Ação acontece no bairro Ano Bom nesta quinta-feira (4), com serviços gratuitos à população

by alice couto

Foto: Divulgação

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizará na quinta-feira (4), mais uma grande ação social do programa RJ Para Todos + Serviços. Oferecendo uma série de serviços gratuitos à população, a iniciativa acontecerá das 9h às 13h, na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom (em frente ao Sesc). A distribuição de senhas será no local, das 9h às 11h.

O objetivo é facilitar o acesso da população a documentos essenciais, promover inclusão social e oferecer orientação sobre direitos e oportunidades de trabalho e renda. Todos os atendimentos são gratuitos. O evento conta com o apoio da Fundação Leão XIII, Detran-RJ, Cedae, além de outros órgãos estaduais e municipais.

A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, comentou a ação.

“É uma grande oportunidade para que os moradores regularizem documentos e tenham acesso a serviços fundamentais, tudo em um só lugar. A parceria com o Governo do Estado reforça nosso compromisso com a cidadania e a inclusão social”, afirmou Joseane.

Entre os principais serviços oferecidos estarão:

– Emissão da segunda via do RG (é necessário apresentar CPF e certidão de nascimento ou casamento original);

– Conversão de união estável em casamento;

– Isenção das certidões de nascimento, casamento e óbito;

– Carteira de Trabalho Digital e encaminhamento para vagas de emprego;

– Orientações sobre os direitos do consumidor;

– Atendimento de serviço social;

– Atendimento a casos de sub-registro civil;

– Cadastro Único para programas sociais;

– Balcão de Empregos e apoio ao Microempreendedor Individual (MEI).

Você também pode gostar

Pinheiral capacita agentes de saúde com curso de...

VR: Bandas e fanfarras são destaque no 7...

Estado lança aplicativo 193RJ para pedidos de socorro

Nova UBM recebe nota máxima do MEC pelo...

Angra encerra campanha Agosto Lilás com programação no...

Feira da Roça promove produtos sustentáveis em VR

Homem mente sobre assalto para esconder vício, na...

Operação Tapa-buracos chega ao bairro Vista Alegre, em...

Saae-BM melhora sistema de drenagem do bairro Boa...

UniFOA abre Processo Seletivo de Medicina 2026 com...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996