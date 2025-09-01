Barra Mansa recebe nova edição do ‘RJ Para Todos + Serviços’

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizará na quinta-feira (4), mais uma grande ação social do programa RJ Para Todos + Serviços. Oferecendo uma série de serviços gratuitos à população, a iniciativa acontecerá das 9h às 13h, na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom (em frente ao Sesc). A distribuição de senhas será no local, das 9h às 11h.

O objetivo é facilitar o acesso da população a documentos essenciais, promover inclusão social e oferecer orientação sobre direitos e oportunidades de trabalho e renda. Todos os atendimentos são gratuitos. O evento conta com o apoio da Fundação Leão XIII, Detran-RJ, Cedae, além de outros órgãos estaduais e municipais.

A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, comentou a ação.

“É uma grande oportunidade para que os moradores regularizem documentos e tenham acesso a serviços fundamentais, tudo em um só lugar. A parceria com o Governo do Estado reforça nosso compromisso com a cidadania e a inclusão social”, afirmou Joseane.

Entre os principais serviços oferecidos estarão:

– Emissão da segunda via do RG (é necessário apresentar CPF e certidão de nascimento ou casamento original);

– Conversão de união estável em casamento;

– Isenção das certidões de nascimento, casamento e óbito;

– Carteira de Trabalho Digital e encaminhamento para vagas de emprego;

– Orientações sobre os direitos do consumidor;

– Atendimento de serviço social;

– Atendimento a casos de sub-registro civil;

– Cadastro Único para programas sociais;

– Balcão de Empregos e apoio ao Microempreendedor Individual (MEI).