Barra Mansa recupera áreas atingidas pela cheia de rio

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 12:19 horas

Barra Mansa – Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto passaram a manha desta quinta-feia, 3, limpando as áreas atingidas pelo transbordamento do Rio Barra Mansa. De acordo com o coordenador de Resíduos Sólidos, Jackson Rabelo, as equipes trabalharam em duas frentes: “no final da Rua José Gonçalves Rebollas e Rua A ocorre raspagem e tirada de lama, desobstruindo manilhas. Em seguida, vamos lavar as ruas. Na Rua Florianópolis, no Nova Esperança, nossa equipe também está realizando o mesmo trabalho”, pontuou.

A expectativa é de que até o final da tarde o serviço seja concluído. A ação agrega 25 funcionários, duas retroescavadeiras, três basculantes e três caminhões de carroceria fixa.

Defesa civil segue monitorando as áreas

De acordo com a Defesa Civil, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) indicou chuvas leves e moderadas para Barra Mansa até a próxima segunda-feira, dia 07. Equipes do órgão seguem monitorando a situação das chuvas na cidade.

“Nossa última atualização com relação ao nível dos rios está dentro do normal. O Rio Barra Mansa está com uma altura de 1,10 metro e com cota de segurança é de 2m. O Rio Bananal está em 1,75 metro e para transbordo e nível precisa estar acima de 4,50 metros. Já o Rio Paraíba do Sul está em 3,72m e a com cota de segurança também é de 4,50 metros”, destacou o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos.

Ainda segundo o órgão, as equipes seguem trabalhando para atender toda a população. “Não tivemos nenhuma ocorrência durante a madrugada. Nossa equipe está na rua atendendo ocorrências que foram entrando na manhã de hoje”, finalizou.