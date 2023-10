Barra Mansa: Rodrigo Gavi encerra a programação da Oktoberfest 

Barra Mansa – Como parte das comemorações do aniversário de Barra Mansa, a Fazenda da Posse recebeu a ‘Oktoberfest Barra Mansa’ . O ‘Circuito 191’, que conta com uma extensa programação, começou na última quinta-feira (05) e agita o público neste domingo (8), ao som do músico Rodrigo Gavi e da Bauernband, que traz um repertório de músicas alemãs.

O palco da Oktoberfest Barra Mansa contou com atrações como a Banda Figurótico, que fez a abertura do evento com o melhor do rock nacional e internacional. Na sexta-feira, dia 06, o cantor e compositor Leoni levou o público ao delírio cantando seus maiores sucessos como ‘Garotos’, ‘Os Outros’ e ‘50 Receitas’. Já no sábado, dia 07, o grupo ‘Vou pro Sereno’ trouxe canções como ‘Essa Preta’ e ‘Logo Dou Um Jeito’ colocando todo mundo para sambar.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, a realização do evento foi viabilizada por meio de parcerias e patrocínios importantes e irá trazer uma grande programação durante todo o mês de outubro.

“O ‘Circuito 191’, projeto promovido com recursos da Lei de Incentivo Fiscal do Estado do Rio de Janeiro e com patrocínio do Governo do Estado e da Light, acontece para celebrar o aniversário da nossa cidade. Neste primeiro fim de semana o público se divertiu e cantou muito com o Leoni, o Vou pro Sereno e os músicos regionais. Aproveito para convidar todos para seguir celebrando os 191 anos de Barra Mansa. Entre os dias 13 e 15, nós teremos a ‘Festa de Amparo’ com grandes shows, barracas típicas e animação para todos”, disse Bravo.

Programação da Oktoberfest Barra Mansa neste domingo (8):

14h – Abertura

17h- DJ Flavinho

19h- Bauernband

20h- DJ Flavinho

21h- Rodrigo Gavi