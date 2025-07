Barra Mansa: Rua Dr. Mário Ramos volta a ter estacionamento rotativo

Barra Mansa – A Rua Doutor Mário Ramos, no Centro de Barra Mansa, voltou a contar com vagas do estacionamento rotativo a partir desta quarta-feira (23). A via é um dos principais acessos ao município para quem chega pela Rodovia Presidente Dutra. Além disso, concentra grande variedade de comércios, escolas, universidade e cursos.

Além da demarcação das vagas, a Secretaria de Ordem Pública já realizou toda a sinalização viária no local.

As vagas haviam sido retiradas há cerca de três anos e meio, após o rompimento de uma rede de água pluvial, o que levou à necessidade de alteração no fluxo da via, que passou a operar em mão dupla.

Segundo o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, a retomada do rotativo atendeu a uma demanda antiga de moradores e comerciantes.

“Fizemos um estudo técnico para implantar as novas vagas, que já estão sinalizadas no modelo rotativo — cerca de 20, dependendo do tamanho dos veículos. Há espaço para carros e também para motocicletas. Lembrando que o trecho está classificado como área azul, com limite de até duas horas de permanência. Também disponibilizamos vagas para carga e descarga para facilitar a logística dos comerciantes”, explicou o secretário.

Ele ainda ressaltou que toda a rua recebeu sinalização vertical e horizontal, com o objetivo de orientar condutores e pedestres.

Entre os lojistas que aprovaram a mudança está Rafael Ribeiro de Sá, que destacou a importância da medida para o comércio local.

“Em nome dos lojistas da Mário Ramos, gostaria de agradecer imensamente à Prefeitura por ter trazido de volta o estacionamento rotativo. Já havíamos solicitado esse retorno, pois isso fará diferença no nosso faturamento e na rotina da população. Agradeço a todos os envolvidos”, afirmou.